Madagascar: Rentrée scolaire - Une foire aux fournitures à bas prix au stade Barea

Les autorités organisent une foire solidaire de la rentrée 2025-2026, avec des réductions allant jusqu'à 50 % sur les fournitures scolaires. L'événement se tiendra du 30 août au 1er septembre au stade Barea de Mahamasina.

Présentée comme un soutien aux ménages, l'initiative baptisée « Rentrée Mifampitsinjo » est annoncée par la présidence de la République. Elle vise à alléger les dépenses des parents à l'approche de la rentrée scolaire. Les articles proposés couvrent l'ensemble des niveaux, de la maternelle à la terminale.

Pour en bénéficier, les acheteurs devront présenter leur carnet de fokontany. L'accès au stade est gratuit, afin de permettre aux familles de réaliser leurs achats sans frais supplémentaires.

Bien que organisée à Antananarivo, la foire s'adresse aussi symboliquement à l'ensemble du pays. Les autorités précisent que l'événement sera relayé à travers les supports de communication officiels. L'opération est placée sous le patronage du président de la République, Andry Rajoelina, et de son épouse, Mialy Rajoelina.

Pour de nombreux parents, cette initiative représente une aide bienvenue.

« Cette offre est vraiment bénéfique pour nous. Nous n'avions pas encore acheté les fournitures pour nos enfants et avons dû attendre la fin du mois, car nous avions déjà dépensé 140 000 ariary pour l'inscription de nos enfants au lycée », explique Faratiana, mère de famille.

Le constat est partagé par d'autres. « J'ai trois enfants à inscrire et chaque rentrée représente une dépense considérable pour notre famille. Avec ces réductions, je pourrai acheter tout le nécessaire sans me ruiner », témoigne Ando, parent d'élèves.

Des regrets pour certains ménages

« C'est une excellente initiative, surtout pour les familles modestes. Même les plus petits pourront avoir leurs cahiers et stylos sans que cela pèse trop sur notre budget », ajoute Ravo, père de famille.

Tous les parents ne profitent pas de la mesure. Certains regrettent le calendrier tardif de l'opération. « J'avais déjà tout acheté alors que j'aurais pu dépenser moins », explique Rasoanirina, mère de famille.

Elle détaille ses achats : un paquet de cahiers petit format de 100 et 200 pages à 16 000 ariary, un paquet de cahiers grand format à 26 000 ariary, 7 000 ariary pour des règles complètes, 4 000 ariary pour quatre stylos de différentes couleurs, et 25 000 ariary pour un cartable, en plus d'autres fournitures.

Malgré ces critiques, l'initiative est largement saluée. Pour nombre de familles, elle permet de réduire sensiblement le coût de la rentrée. Plusieurs parents estiment qu'une telle foire devrait être organisée chaque année, et idéalement élargie à d'autres régions du pays, afin d'alléger durablement la charge financière liée à la scolarité.