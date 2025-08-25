Madagascar: Emploi à l'étranger - Un réseau de faussaires démantelé

Un réseau de faussaires envoyant des travailleurs à l'étranger a été démantelé la semaine dernière. Cent douze faux cachets et de nombreux documents falsifiés ont été découverts.

Un coup de filet spectaculaire de la Police nationale a permis de mettre au jour un vaste réseau de faussaires spécialisé dans la fabrication et la vente de faux documents liés à l'immigration.

Cinq personnes, soupçonnées d'être au coeur de ce trafic, ont été arrêtées et traduites devant le parquet du Tribunal de première instance à Antananarivo en fin de semaine. Elles ont été placées sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Antanimora après leur audition.

Lors de l'opération, les enquêteurs ont saisi pas moins de cent douze cachets officiels appartenant à différents services de l'État, dont le tribunal, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé publique.

Parmi les faux documents découverts figuraient des certificats de résidence, des autorisations parentales, des diplômes falsifiés, des certificats médicaux établis au nom de faux médecins de l'État et même de faux billets d'avion. La police a également découvert quarante-neuf faux actes de naissance et six cartes nationales d'identité contrefaites.

Stratagème

Selon les premiers résultats de l'enquête, le réseau visait principalement des candidats à l'emploi à l'étranger. Les faussaires leur proposaient des services complets allant de la régularisation des dossiers d'immigration à la délivrance de prétendus contrats de travail. En réalité, aucun document n'était authentique. Le stratagème a été révélé grâce à la plainte de deux jeunes femmes souhaitant travailler à Maurice.

Chacune d'elles avait versé la somme de 8 millions d'ariary aux escrocs pour l'obtention de leurs papiers. Non seulement elles n'ont jamais pu quitter Madagascar, mais elles ont aussi perdu la totalité de l'argent remis. Alertée, la police a immédiatement ouvert une enquête.

Les premiers suspects ont été interpellés au début du mois d'août. Les investigations menées en parallèle ont conduit à l'arrestation de trois autres complices, permettant de mettre un terme aux agissements de ce groupe organisé. Les forces de l'ordre estiment que le réseau a engrangé plusieurs centaines de millions d'ariary au cours des derniers mois.

Pour la seule période de janvier à juillet 2025, une trentaine de plaintes similaires ont été déposées, confirmant l'ampleur du phénomène.