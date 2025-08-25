Madagascar: Visas familiaux - Des conjoints malgaches dénoncent la lenteur

25 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

« C'est vrai que nous ne payons pas de frais de visa, mais nous avons tout de même déboursé plus de quatre millions d'ariary pour le déplacement Tana-Fianarantsoa aller-retour, l'hébergement et divers frais à Tana. Le visa n'étant pas délivré à temps, j'ai finalement renoncé », raconte Eulalie Rasoanantenaina Besse, de Fianarantsoa.

Mariée légalement à un citoyen français, avec un mariage reconnu par l'État français, elle a eu toutes les peines du monde à obtenir un simple visa. Comme elle, des dizaines, voire des centaines de conjoints malgaches dénoncent chaque semaine sur les réseaux sociaux et dans leur entourage les mêmes obstacles.

Pour répondre à cette situation, l'association Planète France Madagascar, dirigée par Marc Boulnois, a lancé au début du mois d'août une pétition réclamant une procédure simplifiée pour la délivrance de visas familiaux aux conjoints malgaches de citoyens français.

En quelques jours, le texte a déjà recueilli près de quatre cents signatures et vise désormais au moins cinq cents, seuil à partir duquel il sera remis début septembre à l'ambassadeur de France à Madagascar. Celui-ci devra ensuite transmettre ces doléances aux autorités françaises compétentes.

Dans cette pétition, les signataires dénoncent la lenteur et la lourdeur de la procédure actuelle. Ils soulignent que, bien que gratuit, le visa pour les conjoints de Français suppose des démarches comparables à celles d'un visa long séjour, avec des délais d'attente pouvant s'étirer sur plusieurs mois, ainsi que l'exigence de fournir des documents déjà présentés lors de la transcription du mariage.

