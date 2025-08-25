Madagascar: Gardien de but - Toldo Ramandimbisoa révélation de la CHAN

La star malgache au CHAN 2024. L'actuel titulaire gardien de but de l'Elgeco Plus, club champion de Madagascar et vainqueur de la coupe nationale, Lalain'Arinjaka Michel Ramandimbisoa alias «Toldo » fait partie des meilleurs joueurs et gardiens de but en particulier à la 8e édition du championnat d'Afrique des nations. Titularisé par le sélectionneur Romuald Rakotondrabe depuis la coupe de la Cosafa en Afrique du Sud en juin, Toldo a fait couler ces dernières semaines, beaucoup d'encre dans tout le continent africain et même au-delà.

La presse internationale, entre autres le site officiel de la confédération africaine de football CAFOnline, l'a qualifié dès la deuxième journée de phase de groupe de « The Great Wall of Madagascar » ou aussi « The African Wall ». La presse internationale a surtout été impressionnée par son âge, il a également été qualifié de « the Veteran » de 39 ans.

Son âge avancé ne l'a pas empêché de briller et d'exceller car il a toujours été parmi les principaux artisans des victoires et de la qualification malgache à la phase finale de ce CHAN coorganisé par trois pays de l'Afrique de l'Est. Le fils de l'ancien international et actuel coach assistant, préparateur des gardiens de but, Bernardin Ranaivoarivelo alias « Bernard Lama » a déjà été couronné jusqu'ici de trois trophées de l'« homme du match » durant la phase de groupe.

Faiseur de miracle

Toldo a été le sauveur et le faiseur de miracle des Barea, notamment lors du quart de finale du vendredi contre les Harambee Stars kényans sur leur pelouse et devant leur public. Le portier de l'équipe du by-pass depuis la saison 2024/25, avait pu repousser le quatrième tir kényan, synonyme de l'égalisation et propulsant par la suite la Grande Île vers le carré final, la deuxième qualification malgache à ce rendez-vous continental des sélections nationales formées uniquement par des joueurs locaux évoluant en compétitions nationales.

« Le suspense a été au rendez-vous mais les joueurs ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes, ceux sur le terrain et aussi ceux sur le banc, pour pouvoir arracher cette victoire contre le Kenya », a confié Toldo dans le vestiaire après le match. Madagascar a été mené au score, a égalisé sur penalty et s'est imposé aux tirs au but.

Sur cinq matchs, Toldo a été trois fois élu homme du match et compte plus d'une vingtaine d'arrêts. « J'ai prié et essayé de rester concentré » a-t-il ajouté. À ce rythme, le successeur de l'ancien portier de l'Elgeco Plus, le Barea Nina Rakotoasimbola qui évolue actuellement à la Réunion, pourrait bien tourner la page et s'exporter après ce CHAN.