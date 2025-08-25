Madagascar: Rugby à XV/Coupe de Madagascar - Cosfa et FTM en demi-finales

Le Cosfa et le FT Manjakaray se qualifient pour les demi-finales de la Coupe de Madagascar. Ces victoires marquent le retour du rugby de haut niveau dans la capitale.

Le stade Makis d'Andohatapenaka a accueilli les quarts de finale de la Coupe de Madagascar, marqués par le retour des clubs du Top 8 après cinq mois d'absence. Le Cosfa, endeuillé par la perte de son coach RijaRandrianarison, et le FT Manjakaray, vainqueur de son voisin Mang'Art, ont décroché leur ticket pour les demi-finales. Les militaires affrontent les rugbymen de TAM Anosibe, tandis que les joueurs de FT Manjakaray se battent contre TFA en demi-finales.

Les deux clubs qui sont montés sur le terrain pour démarrer les quarts de finale sont le club de Cosfa contre 3FB dès neuf heures dimanche. Sous un maillot vert inhabituel, le Cosfa a livré une prestation autoritaire face aux joueurs du ministère de la Santé, le 3FB. Dirigés pour la première fois par Noé Mboazafy Rakotoarivelo, après le décès du coach historique, les militaires ont dominé 53-12 leurs adversaires du jour.

La première période avait pourtant laissé entrevoir une certaine résistance, 22-12 à la pause grâce à trois pénalités de 3FB. Mais au retour des vestiaires, le Cosfa a imposé sa puissance. Malgré deux cartons jaunes (52e et 60e), réduisant l'équipe à 13 contre 15, les militaires ont multiplié les essais. Hery Ralaimidona a concrétisé un bel essai à la 61e, suivi par une série d'actions collectives tranchantes. Le clou du spectacle fut signé HeryZhino, parti de la ligne médiane pour sceller le score.

Le FTM trop fort pour Mang'Art

« Il n'y a jamais de match facile. Notre objectif est de remporter la coupe en hommage à notre coach disparu», a confié Noé Mboazafy après la rencontre.

En face, le technicien de 3FB, Hajatiana Rafalimanana, a reconnu que « le déficit physique a pesé, les joueurs n'ont pas tenu le rythme ».

L'autre quart a offert un derby palpitant entre deux clubs du même quartier, FT Manjakaray et Mang'Art. Devant un public partagé, le match a basculé au fil des indisciplines et des temps forts. Réduits à 13 après deux cartons jaunes précoces, Mang'Art a concédé un essai de pénalité (0-7). Malgré un retour à 10-12 juste avant la pause, les joueurs n'ont pas su inverser la tendance.

Le second acte a tenu toutes ses promesses. Mang'Art est passé devant en menant 17-12, 44e, mais le FTM a réagi aussitôt par un essai transformé. Plus disciplinés, mieux organisés, les rugbymen de FTM ont creusé l'écart avec trois essais supplémentaires (64e, 72e, 80e), scellant une victoire convaincante 41-24. Mang'Art, malgré une belle combativité et deux essais en fin de rencontre, a payé cher ses cartons jaunes et ses approximations.

Ces deux victoires propulsent les meilleurs clubs de la capitale, le Cosfa et le FT Manjakaray, dans le dernier carré de la Coupe de Madagascar. Plus qu'une simple qualification, elles marquent le retour du rugby de haut niveau sur la scène nationale, avec la promesse de demi-finales disputées et pleines d'intensité.

Résultats :

Hommes : COSFA 53-12 3FB, FTM 41-24 Mang'Art, TAM 23-19 USCAR, TFA 37-30 TFMADames : FTFA 111-0 FTVL, RCTS 34-15 UASCDonné Raherinjatovo