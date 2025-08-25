Madagascar: Ouvrage - Na Hassi publie son premier roman

Le roman poétique qui s'intitule « Deux coeurs dans mon corps » séduit déjà le public tananarivien et s'impose comme une oeuvre singulière.

Un souffle nouveau s'invite dans la littérature malgache : Na Hassi, poète et slameuse reconnue, vient de publier son tout premier roman, intitulé « Deux coeurs dans mon corps », désormais disponible dans sept librairies de la capitale. Cette parution marque une étape importante dans son parcours d'écrivain, puisqu'il s'agit de sa première véritable fiction, publiée en 2025 chez Project'île Éditions.

L'ouvrage est accessible dans les librairies Il était une fois (Ankorondrano), MD Paoly (Analakely), Mille Feuilles (Tsiadana), Espace Loisirs (Antaninarenina), Lecture et Loisirs (Tana Water Front Ambodivona), CMPL (Isoraka), ainsi que Tsipika Éditions et Librairie Ambohijatovo. Une diffusion qui témoigne de l'intérêt grandissant pour ce roman à la croisée des genres.

Le 23 août, une rencontre littéraire a eu lieu à la librairie Il était une fois Ankorondrano, offrant aux lecteurs l'occasion de dialoguer directement avec l'auteure. Na Hassi y a présenté son livre comme une oeuvre « qui parle au coeur et à l'âme, et qui ne prend vraiment vie qu'au moment où le lecteur s'en empare ».

La singularité de ce roman réside dans son écriture poétique, reflet de la sensibilité de Na Hassi, qui y transpose l'essence de son art du slam et de la poésie.

Création romanesque

Si Na Hassi a déjà exploré l'autofiction dans ses écrits précédents, « Deux coeurs dans mon corps » constitue une véritable création romanesque. L'ouvrage s'est enrichi d'un accompagnement littéraire précieux, assuré par la grande écrivaine Michèle Rakotoson, qui a guidé l'auteure dans sa réflexion et sa démarche narrative.

Au-delà de l'exercice littéraire, Na Hassi revendique une écriture profondément intime : « Ce que j'écris vient de moi, mais une fois publié, il appartient à chaque lecteur, à son ressenti et à sa propre lecture », confie-t-elle. Une déclaration qui illustre la vocation universelle de son roman.