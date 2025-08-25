Madagascar: Basketball/Sport enjoy - Anthony Tollivet et Sylvia Fowless éblouissants

25 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Spectacle, émotion et fraternité, le Palais des sports de Mahamasina a vibré samedi sous la démonstration d'Anthony Tolliver et Sylvia Fowles. Le match de Gala a ébloui l'assistance.

Le Palais des sports de Mahamasina a vibré samedi après-midi au rythme d'un match de gala inédit. Organisé dans le cadre du programme « Sports Envoy », fruit de la coopération entre l'Ambassade des États-Unis, le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération malgache de basketball (FMBB), l'événement a réuni les légendes américaines Anthony Tolliver (ex-NBA) et Sylvia Fowles (ex-WNBA), venues partager leur passion et leur expérience avec le public et les basketteurs malgaches.

Le match de Gala de quatre quart-temps opposant l'équipe « Red » emmenée par l'américain Anthony Tolliver s'est imposé sur le score de 81-76 devant celle conduite par Sylvia Fowles « White ».

Après une matinée d'ateliers au QG des jeunes à Ankorondrano, les deux stars ont pris la tête de deux équipes symboliquement baptisées Red (Tolliver) et White (Fowles). Devant un Palais des sports comble à près de 80%, l'ambiance a rapidement pris des airs de fête populaire.

Le coup d'envoi donné, les Red de Tolliver ont pris l'avantage 24-15 au premier quart-temps, portés par les gestes spectaculaires de l'ancien joueur NBA, auteur de dunks et de tirs à 3 points qui ont enflammé le public. En face, le White de Sylvia Fowles s'appuyait sur l'adresse extérieure de Monja Romain Faralahy, capable de répliquer derrière l'arc.

À la pause, l'équipe White virait en tête 37-34, profitant de l'énergie collective et de l'adresse de ses cadres comme Muriel Hajanirina ou Minaoharisoa Christiane Jaofera. Mais les Red revenaient dans le troisième quart-temps, 49-47, relançant totalement le suspense.

Retombées économiques et diplomatiques

Le dernier quart-temps fut haletant : White prit les devants, 68-62, avant que Samy Olivier Harison, président du COSPN, ne ramène les Red à égalité grâce à plusieurs tirs à trois points décisifs. Dans une fin de match fraternelle, la troupe de Tolliver s'imposait finalement 81-76, au grand plaisir d'un public debout.

« C'est une belle expérience de jouer avec les basketteurs malgaches. Certains ont la taille et le talent pour viser plus haut, mais il faut travailler dur », a confié Anthony Tolliver.

Si le spectacle a séduit les fans de la balle orange, les autorités espèrent aussi des impacts au-delà du sport. « La venue de ces stars américaines, suivies par des milliers de fans sur les réseaux sociaux, représente une vitrine exceptionnelle pour Madagascar. Leur expérience à Madagascar suscitera la curiosité et l'envie de découvrir notre pays», a souligné le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulah Marson Moustapha, également joueur du match.

Le programme « Sports Envoy » ne s'arrête pas à Antananarivo. Le dimanche, la délégation s'est envolée pour Mahajanga, où d'autres activités sont prévues : master class à l'école Saint Gabriel, dons d'équipements et séances de partage autour des valeurs sportives et de la discipline. Au-delà du score, cette journée a mis en lumière la puissance du sport comme outil de diplomatie culturelle et d'échanges humains.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.