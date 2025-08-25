Madagascar: Basketball/Sport enjoy - Anthony Tollivet et Sylvia Fowless éblouissants

Spectacle, émotion et fraternité, le Palais des sports de Mahamasina a vibré samedi sous la démonstration d'Anthony Tolliver et Sylvia Fowles. Le match de Gala a ébloui l'assistance.

Le Palais des sports de Mahamasina a vibré samedi après-midi au rythme d'un match de gala inédit. Organisé dans le cadre du programme « Sports Envoy », fruit de la coopération entre l'Ambassade des États-Unis, le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération malgache de basketball (FMBB), l'événement a réuni les légendes américaines Anthony Tolliver (ex-NBA) et Sylvia Fowles (ex-WNBA), venues partager leur passion et leur expérience avec le public et les basketteurs malgaches.

Le match de Gala de quatre quart-temps opposant l'équipe « Red » emmenée par l'américain Anthony Tolliver s'est imposé sur le score de 81-76 devant celle conduite par Sylvia Fowles « White ».

Après une matinée d'ateliers au QG des jeunes à Ankorondrano, les deux stars ont pris la tête de deux équipes symboliquement baptisées Red (Tolliver) et White (Fowles). Devant un Palais des sports comble à près de 80%, l'ambiance a rapidement pris des airs de fête populaire.

Le coup d'envoi donné, les Red de Tolliver ont pris l'avantage 24-15 au premier quart-temps, portés par les gestes spectaculaires de l'ancien joueur NBA, auteur de dunks et de tirs à 3 points qui ont enflammé le public. En face, le White de Sylvia Fowles s'appuyait sur l'adresse extérieure de Monja Romain Faralahy, capable de répliquer derrière l'arc.

À la pause, l'équipe White virait en tête 37-34, profitant de l'énergie collective et de l'adresse de ses cadres comme Muriel Hajanirina ou Minaoharisoa Christiane Jaofera. Mais les Red revenaient dans le troisième quart-temps, 49-47, relançant totalement le suspense.

Retombées économiques et diplomatiques

Le dernier quart-temps fut haletant : White prit les devants, 68-62, avant que Samy Olivier Harison, président du COSPN, ne ramène les Red à égalité grâce à plusieurs tirs à trois points décisifs. Dans une fin de match fraternelle, la troupe de Tolliver s'imposait finalement 81-76, au grand plaisir d'un public debout.

« C'est une belle expérience de jouer avec les basketteurs malgaches. Certains ont la taille et le talent pour viser plus haut, mais il faut travailler dur », a confié Anthony Tolliver.

Si le spectacle a séduit les fans de la balle orange, les autorités espèrent aussi des impacts au-delà du sport. « La venue de ces stars américaines, suivies par des milliers de fans sur les réseaux sociaux, représente une vitrine exceptionnelle pour Madagascar. Leur expérience à Madagascar suscitera la curiosité et l'envie de découvrir notre pays», a souligné le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulah Marson Moustapha, également joueur du match.

Le programme « Sports Envoy » ne s'arrête pas à Antananarivo. Le dimanche, la délégation s'est envolée pour Mahajanga, où d'autres activités sont prévues : master class à l'école Saint Gabriel, dons d'équipements et séances de partage autour des valeurs sportives et de la discipline. Au-delà du score, cette journée a mis en lumière la puissance du sport comme outil de diplomatie culturelle et d'échanges humains.