Soudan: Plus de 90 000 Manuels Scolaires Arrivent à Gedaref

Le directeur de l'Administration générale des ressources financières et humaines du ministère de l'Éducation et de l'Orientation de l'État de Gedaref, Dr Abdel Aziz Al-Mahi a confirmé dimanche l'arrivée de plus de 90 000 manuels scolaires, principalement destinés à l'enseignement technique.

Il a indiqué que ces manuels, avec le soutien du gouvernement de l'État, représenté par le ministère des Finances, combleront 50 % du déficit de manuels scolaires dans l'enseignement secondaire.

Il a également révélé que l'imprimerie, dont le contrat a été récemment signé, fournira la totalité des manuels scolaires, indiquant que le ministère poursuit la fourniture de pupitres et de tout le matériel pédagogique grâce au Fonds de soutien à l'éducation de l'État.