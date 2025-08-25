Soudan: Plus de 90 000 Manuels Scolaires Arrivent à Gedaref

25 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le directeur de l'Administration générale des ressources financières et humaines du ministère de l'Éducation et de l'Orientation de l'État de Gedaref, Dr Abdel Aziz Al-Mahi a confirmé dimanche l'arrivée de plus de 90 000 manuels scolaires, principalement destinés à l'enseignement technique.

Il a indiqué que ces manuels, avec le soutien du gouvernement de l'État, représenté par le ministère des Finances, combleront 50 % du déficit de manuels scolaires dans l'enseignement secondaire.

Il a également révélé que l'imprimerie, dont le contrat a été récemment signé, fournira la totalité des manuels scolaires, indiquant que le ministère poursuit la fourniture de pupitres et de tout le matériel pédagogique grâce au Fonds de soutien à l'éducation de l'État.

