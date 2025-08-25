Soudan: Le ministre des Ressources Humaines et de la Protection Sociale Rencontre l'Ambassadeur d'Arabie Saoudite

Le ministre des Ressources humaines et de la Protection sociale, Moatasem Ahmed Saleh a affirmé la volonté du Soudan de renforcer et de développer ses relations avec le Royaume d'Arabie saoudite dans tous les domaines, au bénéfice des deux pays et de leurs peuples.

C'etait lors de sa rencontre dimanche avec l'ambassadeur d'Arabie saoudite, Ali bin Hassan Jaafar, à son bureau à Port-Soudan. Le ministre a indiqué que la rencontre a porté sur la situation des personnes déplacées et les moyens de coopérer pour le retour dans leurs régions.

Dans des déclarations à la presse, l'ambassadeur d'Arabie saoudite a affirmé le soutien du Royaume au Soudan dans ses programmes visant à préparer l'environnement dans l'État de Khartoum afin de faciliter le retour des citoyens. Il a indiqué avoir écouté des explications sur les besoins et la situation actuelle dans l'État de Khartoum, ainsi que sur les programmes de retour des citoyens dans la capitale.

Il a ajouté que la réunion a permis d'aborder les questions de coopération entre le ministère des Ressources humaines et de la Protection sociale et son homologue du Royaume. Les protocoles d'accord antérieurs dans des domaines communs et les moyens de travailler à leur mise en oeuvre ont également été discutés.