Soudan: Dr Kamil Idris examine les performances du guichet unique soudanais pour les exportations d'Or

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris a examiné les performances et les fonctions du Guichet unique soudanais pour les exportations orifères, ainsi que le rôle de coordination joué par les autorités compétentes dans son fonctionnement, notamment en ce qui concerne les procédures suivies et les services techniques fournis par l'Autorité. C'etait lors de sa visite d'inspection aujourd'hui au Guichet unique soudanais pour les exportations d'or, Il a assuré la coordination entre la Banque centrale du Soudan et le Guichet concernant la délivrance des certificats.

Dr Kamil a écouté les explications détaillées des responsables du Guichet concernant les procédures suivies pour organiser et faciliter les opérations d'exportation d'or, ainsi que les missions des différents services du Guichet, en termes de travail technique et de procédures. Il a également pris connaissance des rapports détaillés des responsables sur les mécanismes de fonctionnement du Guichet.

M. Musab Abdullah Osman, directeur du département d'estampillage de l'or à l'Organisation soudanaise de normalisation, a déclaré dans un communiqué de presse que la visite du Premier ministre au guichet de l'Organisation soudanaise de normalisation et de métrologie témoigne clairement de l'intérêt croissant de l'État pour ce guichet essentiel et de son engagement à maximiser les exportations d'or, ainsi que de son soutien continu à l'organisation dans l'exercice de ses fonctions.

Il a souligné que le Premier ministre avait examiné toutes les procédures du guichet et les travaux techniques réalisés conformément aux spécifications et aux normes, y compris l'analyse de l'or et la délivrance des certificats. Il a ajouté que la participation de l'organisation à la mise en oeuvre des directives de l'État et à la lutte pour la dignité incite à davantage d'efforts et de dévouement, et renforce sa contribution au développement du pays.