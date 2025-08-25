Le directeur général du ministère de la Production et des Ressources économiques de l'État de Sennar, l'ingénieur Al-Hadi Al-Sadig Ali a discuté jeudi avec une délégation du groupe Giad pour les industries de l'ingénierie des aspects de la coopération et du renforcement des partenariats intelligents dans le secteur agricole. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à développer le secteur et à accroître la productivité.

La réunion a porté sur les moyens de fournir des machines agricoles et des méthodes d'irrigation civile et mécanique, ainsi que sur les projets d'investissement et contractuels et sur la manière de les développer pour garantir des taux de productivité élevés, notamment dans l'agriculture irriguée.

Le directeur général a expliqué que la réunion était axée sur les mesures concrètes contribuant à la renaissance agricole de l'État, en réduisant les coûts de production et en augmentant les revenus au service des populations de la région. Il a également évoqué les dispositions relatives à la saison hivernale et l'importance de l'utiliser pour constituer une réserve stratégique afin de renforcer la sécurité alimentaire.

Al-Hadi a souligné que l'État avait perdu son potentiel agricole lors de la saison 2024 en raison de l'attaque des Forces de soutien rapide. Il a souligné le besoin du ministère en capitaux et en financements opérationnels pour l'achat de tracteurs, l'énergie solaire et le transport des produits horticoles.

Il a souligné que des efforts étaient en cours pour restaurer les infrastructures agricoles afin de soutenir les investissements agricoles et les industries de transformation à valeur ajoutée. Il a salué le rôle pionnier du Groupe Giad et son expérience réussie dans le complexe agricole de Kassab.

Pour sa part, M. Abdel Moneim Al-Sadig Mohamed, représentant du Groupe Giad pour les industries d'ingénierie, a souligné la flexibilité de la réunion et a présenté des projets visant à soutenir le processus de production, les cultures horticoles, les industries de transformation, les serres et l'irrigation.

Il a dévoilé un plan intégré pour gérer et servir les activités agricoles de l'État grâce à des produits performants et de haute qualité, soulignant la volonté du groupe de mettre en oeuvre des projets agricoles et d'irrigation modernes pour assurer un essor tangible du développement.

Il a souligné que les projets à venir contribueront à créer des emplois pour les habitants de la région, à favoriser leur autosuffisance, à accroître les revenus et à améliorer le niveau de vie, tout en revitalisant l'économie locale et nationale. Il a souligné l'existence d'accords importants avec le gouvernement de l'État, qui entraîneront une transformation qualitative dans divers secteurs.