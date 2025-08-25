Le Collège technique Wad Madani et le Fonds national pour l'aide aux étudiants de l'État de la Gezira ont signé un accord de partenariat ce jeudi au siège du Fonds à Madani. Cet accord vise à développer le processus éducatif et à accroître le soutien scolaire, social et des services aux étudiants, tout en renforçant la coopération entre les établissements d'enseignement et les organismes de soutien.

Les domaines d'action du partenariat comprennent la mise en oeuvre de programmes de formation technique et professionnelle en ingénierie, électricité, mécanique et technologies de l'information, ainsi que la création de laboratoires modernes, l'organisation de conférences et d'ateliers conjoints, et la conduite de campagnes de sensibilisation à la santé et à l'environnement.

Il comprend également l'accompagnement des étudiants ayant des besoins spécifiques, le financement de projets de fin d'études et le soutien à la création d'incubateurs d'entreprises et de centres d'innovation au sein du collège.

Dans le cadre de cet accord, le partenariat commencera par la formation de 100 étudiants dans les domaines du câblage électrique, de la plomberie, du soudage et des systèmes d'énergie solaire, les préparant ainsi au marché du travail.

M. Mirghani Ali Abdel Rahman, secrétaire général du Fonds national pour la protection des étudiants de la Gezira, a souligné que de tels partenariats contribuent à promouvoir les aspects communautaires et à stimuler les investissements au profit des deux parties.

De son côté, Dr Abdallah Youssef Ibrahim, doyen de la faculté, a souligné l'importance de la coopération pour soutenir les efforts de réhabilitation et développer les compétences académiques et professionnelles, au bénéfice des étudiants et de la communauté locale.

Il convient de noter que l'accord est valable pour une période renouvelable de trois ans, avec la création d'un comité conjoint chargé de suivre et d'évaluer la mise en oeuvre des programmes et projets.