Le gouverneur de l'État du Darfour-Ouest, le général Bahar El-Din Adam Karama a approuvé les résultats des examens de certificat de base et intermédiaire passés par les élèves de l'est du Tchad. Cette expérience sans précédent confirme que la détermination est capable de surmonter les difficultés.

Dans une déclaration à la SUNA, le gouverneur a salué les efforts considérables déployés par le département des examens, saluant le dévouement des professeurs et des enseignants, qui ont donné un excellent exemple d'organisation et de gestion, permettant ainsi cette réussite qui préserve le droit à l'éducation des enfants du Darfour-Ouest et la continuité de leur avenir scolaire.

Le gouverneur a également félicité les élèves pour leur réussite, soulignant qu'ils sont « les bâtisseurs de demain et l'espoir du futur, qui insuffleront au Darfour savoir, sagesse et générosité ».

Le gouverneur a conclu son discours en disant : « Aujourd'hui, nous célébrons le succès de nos fils et de nos filles, et demain nous célébrons la renaissance du Darfour, et avec vous, le Soudan s'élèvera fièrement parmi les nations. »