Dans un précédent inédit en politique contemporaine, M. Biya a bouleversé les codes traditionnels des campagnes électorales. Le chef de l'État a officialisé sa candidature à la présidentielle par une simple publication sur les médias sociaux, une première historique.

Son dossier de candidature a été déposé par un représentant, validé sans anicroche, et deux recours au conseil constitutionnel ont été rejetés sans qu'il n'ait à prendre la parole publiquement. Un silence stratégique qui interroge.

Sans jamais s'exprimer, le candidat a également vu son palais présidentiel accorder des audiences à plus de douze délégations, toutes promettant un soutien indéfectible envers sa candidature, sans nécessiter sa présence physique. Cette distanciation, perçue comme une marque de pouvoir absolu, soulève des questions sur les mécanismes de l'engagement démocratique.

L'héritage de M. Biya, marqué par une longévité au pouvoir exceptionnelle, laissera indéniablement une empreinte durable dans la mémoire collective. Pour de nombreux Camerounais, son passage à la tête du pays reste associé à des souvenirs traumatisants qui, selon des observateurs, pourraient persister bien après son départ. Une analyse qui invite à réfléchir sur l'avenir politique du pays et les séquelles d'une gouvernance autocratique.