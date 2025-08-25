Cameroun: Entrepreneuriat des jeunes - Quand le chômage devient une opportunité

25 Août 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Prisca BARDOT

Face à un chômage des jeunes qui reste élevé, une tendance se confirme : de plus en plus de jeunes choisissent de créer leur propre entreprise.

Des idées qui se concrétisent rapidement

Grâce aux outils numériques et aux réseaux sociaux, lancer un projet n'a jamais été aussi simple et économique. Beauté, bien-être, mode, services numériques... les jeunes entrepreneurs investissent des secteurs variés, montrant une grande créativité et une capacité d'adaptation impressionnante.

Plus qu'un revenu : une quête de sens

Créer sa propre activité ne se limite pas à générer des revenus. C'est aussi un moyen de gagner en autonomie, d'exprimer sa créativité et de donner du sens à sa vie professionnelle. L'entrepreneuriat permet de transformer l'incertitude du marché du travail en une véritable opportunité.

Des dispositifs pour soutenir les initiatives

Selon Pôle Emploi, les créateurs d'entreprise de moins de 30 ans ont augmenté de 15 % en 2022, représentant 40 % des nouvelles auto-entreprises. Plus de 30 000 jeunes ont bénéficié de programmes d'accompagnement, et 70 % d'entre eux maintiennent leur activité au-delà de trois ans.

Une alternative crédible au salariat

Porté par le numérique et soutenu par des dispositifs publics, l'entrepreneuriat des jeunes contribue non seulement à l'insertion professionnelle, mais aussi à la vitalité économique locale. Pour cette génération, créer son entreprise n'est plus une exception : c'est une voie pleine de promesses

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.