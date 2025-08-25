Cameroun: Entrepreneuriat des jeunes - Quand le chômage devient une opportunité

Face à un chômage des jeunes qui reste élevé, une tendance se confirme : de plus en plus de jeunes choisissent de créer leur propre entreprise.

Des idées qui se concrétisent rapidement

Grâce aux outils numériques et aux réseaux sociaux, lancer un projet n'a jamais été aussi simple et économique. Beauté, bien-être, mode, services numériques... les jeunes entrepreneurs investissent des secteurs variés, montrant une grande créativité et une capacité d'adaptation impressionnante.

Plus qu'un revenu : une quête de sens

Créer sa propre activité ne se limite pas à générer des revenus. C'est aussi un moyen de gagner en autonomie, d'exprimer sa créativité et de donner du sens à sa vie professionnelle. L'entrepreneuriat permet de transformer l'incertitude du marché du travail en une véritable opportunité.

Des dispositifs pour soutenir les initiatives

Selon Pôle Emploi, les créateurs d'entreprise de moins de 30 ans ont augmenté de 15 % en 2022, représentant 40 % des nouvelles auto-entreprises. Plus de 30 000 jeunes ont bénéficié de programmes d'accompagnement, et 70 % d'entre eux maintiennent leur activité au-delà de trois ans.

Une alternative crédible au salariat

Porté par le numérique et soutenu par des dispositifs publics, l'entrepreneuriat des jeunes contribue non seulement à l'insertion professionnelle, mais aussi à la vitalité économique locale. Pour cette génération, créer son entreprise n'est plus une exception : c'est une voie pleine de promesses