Cameroun: Présidentielle 2025 - Bello Bouba maïgari impressionne avec une mobilisation record dans l'Adamaoua

La place des fêtes de Ngaoundéré a vibré ce week-end sous les pas de plus de dix mille militants. L'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP), par la voix de son leader Bello Bouba Maigari, a livré une démonstration de force à moins de deux mois de l'échéance présidentielle du 12 octobre.

Ce meeting impressionnant, bien au-delà d'un simple rassemblement, avait pour objectif principal de tester la popularité et la mobilisation de la base dans le fief septentrional du parti.

Face à une foule compacte et des centaines de cadres, Bello Bouba Maigari, candidat expérimenté, a pu mesurer le dynamisme de sa formation politique. Le slogan « UNDP victoire » a résonné comme un chant de ralliement et une salve annonciatrice de la bataille à venir. Dans sa prise de parole, le leader national a rassuré ses partisans sur sa détermination à challenger Paul Biya dans les urnes, confirmant son intention de participer au scrutin sans revirement de dernière minute.

La force de l'UNDP réside dans son ancrage territorial quasi national. Le parti peut compter sur des camarades aguerris dans le Grand-Nord, à l'Est, au Nord-Ouest, une partie de l'Ouest et du Littoral. Cet ancrage constitue un atout majeur pour affronter la machine du parti au pouvoir. Dans l'Adamaoua,, l'UNDP dispose d'une assise institutionnelle solide, dirigeant le Conseil Régional, la communauté urbaine de Ngaoundéré et huit communes d'arrondissement. Cette démonstration de force à Ngaoundéré, nanti de ces acquis, envoie un signal clair : l'UNDP ne compte pas faire de la figuration dans cette élection présidentielle de 2025 mais bien en être un acteur décisif.