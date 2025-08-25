Congo-Kinshasa: Le gouverneur du Nord-Kivu appelle la population à protéger le Parc national des Virunga

25 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La population riveraine du Parc national des Virunga, situé dans la province du Nord-Kivu, est appelée à soutenir activement les efforts du gouvernement pour préserver ce patrimoine mondial. Cet appel a été lancé dimanche 24 août à Ishango, chef-lieu du secteur Nord de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), à 90 kilomètres de la ville de Beni, lors d'une réunion présidée par le gouverneur de province.

Depuis plusieurs années, des tensions persistent entre l'ICCN et les communautés locales, accusées de violer les limites du parc. Ces conflits fragilisent les efforts de conservation et exposent le parc à des menaces croissantes.

Le lieutenant Marc Elongo, porte-parole du gouverneur, a souligné la nécessité d'un changement de paradigme dans la gestion du parc :

« L'Institut congolais pour la conservation de la nature est la sentinelle du Parc national des Virunga. Mais il doit aller au-delà de sa mission initiale de conservation policière pour adopter une approche communautaire ».

Il a insisté sur l'importance de l'implication des populations locales dans la protection du parc, qui abrite une biodiversité exceptionnelle et constitue une richesse convoitée par les ennemis de la République démocratique du Congo.

L'autorité provinciale appelle à renforcer les campagnes de sensibilisation et les échanges avec les communautés riveraines afin qu'elles s'approprient pleinement les enjeux liés à la conservation du parc. Cette démarche vise à transformer les habitants en véritables partenaires de la protection environnementale.

Le Parc national des Virunga, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, reste l'un des joyaux écologiques de l'Afrique centrale. Sa préservation est cruciale pour l'équilibre environnemental, le développement durable et la stabilité régionale.

