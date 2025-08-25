Congo-Kinshasa: Bunia - Scènes de liesse après la publication des résultats de l'Examen d'État 2025

25 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Depuis dimanche 24 août soir, la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, est en effervescence. La proclamation des résultats de l'Examen d'État 2025 a déclenché des scènes de liesse dans plusieurs quartiers, où des milliers de lauréats et leurs proches ont envahi les rues pour célébrer la fin de leur parcours scolaire.

Ce lundi 25 août matin, les principales artères de la ville étaient bondées de jeunes diplômés, reconnaissables à leurs crânes blanchis à la poudre -- un rituel festif bien connu en RDC-. Sifflets, vuvuzelas, cris de joie et danses improvisées ont rythmé cette célébration populaire.

« J'ai obtenu 59 %. Je suis dans la joie. Ce n'était pas facile », confie un lauréat, visiblement ému.

Selon Yvon Muke, directeur provincial de l'éducation (PROVED) de l'Ituri 1, le taux de réussite a connu une hausse significative par rapport à l'année précédente, signe d'un engagement accru des élèves et des enseignants.

Pour prévenir tout débordement, les autorités locales ont appelé à la prudence. Le commissaire supérieur Gérard Abeli Mwangu, commandant urbain de la police, a rappelé quelques consignes de sécurité :

« Nous demandons aux lauréats de ne pas manifester leur joie en circulant à moto, car cela peut être exploité par des individus mal intentionnés. Il est interdit de transporter plus d'une personne sur une moto ».

La province éducationnelle de l'Ituri 1 se distingue cette année avec une performance remarquable : une candidate du Complexe scolaire Okapi de Bunia a obtenu 90 % en Latin-Philosophie, un score exceptionnel salué par les autorités éducatives.

