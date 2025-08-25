Congo-Kinshasa: Kindu - Engouement au marché central à l'approche de la rentrée scolaire, mais les ventes peinent à décoller

25 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À une semaine de la rentrée scolaire, le marché central de Kindu connaît une affluence inhabituelle. Depuis deux jours, il est difficile d'y circuler tant les parents et élèves s'y pressent pour s'informer sur les fournitures scolaires. Pourtant, malgré cette effervescence, les vendeurs déplorent une faible activité commerciale.

« J'ai tout ce qu'il faut : gourdes, cahiers, sacs... mais les parents viennent seulement demander les prix, sans acheter. J'ai même baissé les tarifs, mais les ventes ne suivent pas », regrette Fatuma Ramazani, vendeuse de fournitures scolaires.

Du côté des parents, le constat est tout aussi amer. Beaucoup se disent financièrement asphyxiés et mal préparés pour cette rentrée.

« Je suis mère de cinq enfants, mais jusqu'à présent je n'ai rien pu faire. On ne nous a pas laissé le temps de nous organiser. Les fournitures sont trop chères. Avant, celles qui venaient de Goma étaient plus abordables, mais Goma est maintenant occupée », confie une mère, visiblement inquiète.

D'autres parents dénoncent également les exigences croissantes de certaines écoles, qui imposent l'achat de fournitures spécifiques et le paiement des acomptes de certains frais.

