Congo-Kinshasa: Professeur Alphonse Masandi - « UNIM-RDC est une université ouverte prioritairement aux dépendants des militaires et policiers »

L'Université des Martyrs du Congo (UNIM-RDC), une nouvelle institution publique d'enseignement supérieur, fonctionne depuis deux ans à travers quelques villes du pays. Elle rend hommage aux militaires et policiers tombés au front en offrant à leurs orphelins une chance d'accéder gratuitement à l'éducation universitaire, explique son recteur le professeur Alphonse Masandi Milondo.

Invité de Radio Okapi ce lundi 25 août, le recteur de l'UNIM-RDC précise que cette institution est prioritairement destinée aux orphelins des militaires, policiers et aux autres victimes de guerre. Ces étudiants bénéficient d'une prise en charge complète, avec la possibilité d'étudier gratuitement. Les dépendants des militaires et policiers en service sont aussi prioritaires mais avec une prise en charge différente. Toutefois, l'université reste ouverte à tous les citoyens congolais, dans un esprit d'inclusion et de cohésion nationale, ajoute -t-il.

Selon le professeur Alphonse Masandi Milondo, chaque étudiant diplômé de l'UNIM-RDC pourra intégrer le service de sécurité de son choix.

Cette orientation professionnelle vise à renforcer les capacités humaines des institutions sécuritaires tout en valorisant les parcours académiques des jeunes issus de milieux vulnérables, fait savoir le recteur de l'UNIM-RDC dans un entretien accordé à Grâce Amzati : /sites/default/files/2025-08/09._250825-p-f-kininviteprofalphonsemasandi-000_web.mp3