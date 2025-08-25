Gambie: Un ancien officier de l'armée accusé d'incendie criminel et autres forfaits

Abdoulie Sanyang, un ancien officier de l'armée, a été traduit hier devant le magistrat Touray du tribunal de première instance de Kanifing et accusé de quatre chefs d'accusation d'incendie criminel en violation de l'article 283 de la Loi sur les Infractions Pénales de 2025, d'intention séditieuse en violation de l'article 48 (2) (a) punissable en vertu de l'article 50 (1) (a) de la Loi sur les Infractions Pénales de 2025, d'incitation à la violence en violation de l'article 58 (1) (a) de la Loi sur les Infractions Pénales de 2025, et d'infractions liées à des procédures judiciaires en violation de l'article 99 (1) (i) de la Loi sur les Infractions Pénales de 2025.

Les procureurs ont soutenu qu'Abdoulie Sanyang, en 2016, à Kanifing South, en République de Gambie, dans la juridiction de cette honorable cour, a délibérément et illégalement participé à la planification et à l'incendie du bureau national de l'APRC.

Il a également été argumenté que le 14 août 2025, à West Coast Radio, dans la juridiction de cette honorable cour, dans l'intention de susciter la haine, le mépris ou le mécontentement à l'égard du président de la République de la Gambie, il a fait des commentaires lors de l'émission Coffee Time Show de West Coast Radio, affirmant que le président était profondément impliqué dans des irrégularités électorales lors des élections de 2021.

Selon les procureurs, le 14 août 2025, Mr Sanyang, à West Coast Radio, a affirmé avoir apporté un soutien financier au mouvement Three Years Jotna, et ce, en vue de l'organisation d'une manifestation illégale visant à obtenir la démission du président.

Il a été avancé que l'accusé, à West Coast Radio, dans l'intention de manquer de respect à la procédure judiciaire, a tenu des propos calculés pour manquer de respect au tribunal, qualifiant l'audience du tribunal dans l'affaire Ousainou Bojang de tribunal clandestin.

Le commissaire Sanneh, qui représentait l'Inspecteur Général de la Police avec les commissaires adjoints M. Camara et Manga, a demandé que l'affaire soit transférée à la Haute Cour conformément à l'article 72 de la Loi sur les Infractions Pénales de 2025, et que l'infraction d'incendie criminel soit passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Sa demande a été acceptée et l'affaire a ensuite été transférée à la Haute Cour.

