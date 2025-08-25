Sénégal: Abass Fall élu maire de Dakar, un recours de son prédécesseur déchu rejeté par la Cour suprême

À Dakar, un nouveau maire a été élu par le conseil municipal, ce 25 août 2025 : l'actuel ministre du Travail Abass Fall des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), le parti au pouvoir. En parallèle ce lundi, la Cour suprême examinait le recours en référé du maire déchu, Barthélémy Dias, qui conteste sa destitution. Un imbroglio politico-judiciaire qui dure depuis plusieurs mois.

Avec 49 voix, Abass Fall est passé largement devant Ngoné Mbengue, mairesse par intérim qui portait les couleurs du parti Taxawu de Khalifa Sall, et les deux autres candidats, Daouda Gueye et Mouhamed Massamba Sèye.

À peine déclaré élu, il a enfilé son écharpe de maire et remercié les conseillers municipaux de l'avoir choisi. « Je serai le maire de tous les Dakarois et toutes les Dakaroises », a affirmé le ministre du Travail, de l'emploi et des relations avec les institutions du Sénégal, « et la ville de Dakar ne sera plus politisée ».

Une élection express, alors que ce sont deux scènes parallèles qui se sont jouées dans la capitale aujourd'hui. À la Cour suprême, ce matin, les avocats de Barthélémy Dias ont en effet tenté en vain de faire suspendre l'élection du maire, parlant de provocation dangereuse. Le délibéré est tombé ce lundi à la mi-journée et la Cour suprême a rejeté le recours. Barthélémy Dias n'est donc plus maire de Dakar.

Dakar sous les couleurs du Pastef

Pour rappel, l'opposant a été démis de ses fonctions en décembre dernier, à la suite de sa condamnation définitive quelques jours plus tôt pour homicide involontaire dans une affaire remontant à 2011.

Mais la procédure n'a donc pas bloqué l'agenda municipal. Les conseillers municipaux n'ont pas attendu cette décision. Et pendant que la Cour siégeait, ils se sont retrouvés à l'hôtel de ville. Sous forte présence policière, la salle s'est remplie à partir de 10h heure locale et le scrutin a pu débuter dans le calme, sous la supervision du préfet. Le vote s'est terminé avant midi.

La capitale est désormais pour la première fois aux couleurs du Pastef. La bataille n'est toutefois pas terminée : la destitution de Barthélémy Dias fait l'objet d'un recours encore en cours qui sera présenté à la Cour suprême le 18 septembre. Ses avocats s'indignent donc contre cette élection précipitée selon eux, estimant qu'Abass Fall pourrait être à son tour démis de ses nouvelles fonctions si la Cour leur est favorable.