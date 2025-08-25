Sénégal: Fleuve du pays - La cote d'alerte dépassée de trois centimètres à Bakel (officiel)

Dakar — Le fleuve Sénégal vient de dépasser de trois centimètres sa cote d'alerte maximale de 10 mètres à la station hydrométrique de Bakel en affichant un niveau de 10,03 mètres, annonce un communiqué du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement parvenu lundi à l'APS.

"Ce premier dépassement observé en 2025 est dû aux manifestations pluvio-orageuses observées ces derniers jours dans la zone du bassin de ce cours d'eau", explique le texte, précisant qu'il intervient "presqu'à la même date que celui de l'année dernière".

"Dès lors, ce dépassement entraînera naturellement des débordements localisés dans les points les plus bas", prévient le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, assurant que "la situation reste, pour le moment, sous contrôle".

Le communiqué indique par ailleurs que le niveau du fleuve est présentement à 8 cm de la cote d'alerte à la station hydrométrique de Matam.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, en visite récemment dans la zone, avait invité les populations riveraines et les personnes exerçant des activités aux abords du fleuve Sénégal, à observer une vigilance maximale et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d'éventuels dégâts qui seraient liés au débordement du cours d'eau.