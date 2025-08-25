Sénégal: Les députés examinent le projet de loi portant création de l'OFNAC

25 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les députés ont entamé ce lundi l'examen du projet de loi nº 12- 2025 portant création de l'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement.

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne défend ce texte de loi devant les parlementaires réunis en plénière.

L'Assemblée nationale sénégalaise a ouvert lundi dernier sa première session extraordinaire de l'année avec quatre projets de loi, dont celui relatif à la déclaration de patrimoine à laquelle certaines personnalités de la République seront désormais assujetties.

Les parlementaires sont également appelés à plancher sur le projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte.

Le quatrième projet de loi, inscrit au menu de cette première session extraordinaire de l'année 2025, porte sur l'accès à l'information.

