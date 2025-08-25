Sénégal: Sédhiou - Les habitants de Niaghoump réclament l'achèvement des travaux de leur ferme agricole

Sédhiou — Les habitants de Niaghoump, dans la région de Sédhiou (sud), sollicitent des autorités la relance des travaux de la ferme agricole de leur village, conçue dans le cadre du PACERSEN, le Projet d'appui à la réduction de la migration à travers la création d'emplois ruraux au Sénégal.

Ce projet financé à hauteur de 100 millions de francs CFA est à l'arrêt depuis plusieurs années.

Six ans après le lancement des travaux, en 2019, seuls 13 des 15 hectares prévus ont été clôturés, sans compter que les infrastructures essentielles (forage, clôture, système d'irrigation) n'ont pas été livrées ou sont défectueuses, selon les habitants de Niaghoump, un village de la commune de Bona.

"Nous étions pleins d'espoir. Aujourd'hui, nous ne savons même pas où est passé l'entrepreneur", a déclaré Fodé Badji, chef de village de Niaghoump, lors d'un point de presse tenu ce week-end.

Mariama Badji, responsable des femmes du village, a souligné la nécessité de relancer ce projet, en vue de créer des conditions favorables à l'emploi local.

Selon Sékou Sané, représentant des jeunes du village de Niaghoump, cette ferme agricole initiée par le PACERSEN était attendue pour impulser le développement local durable et redynamiser l'économie rurale. "Cette ferme devait être un levier de production locale et de lutte contre l'exode rural", a-t-il dit.

Elle a été pensée comme "un outil de transformation sociale" et visait à créer une dynamique autour du maraîchage, en valorisant les terres disponibles et en offrant aux jeunes une alternative à la migration.

"Dans une région où les opportunités sont rares et les ressources limitées, une ferme bien équipée représente bien plus qu'un espace agricole, c'est un lieu d'apprentissage, de production, de dignité retrouvée", a-t-il ajouté.

Le maire de Bona, Ibrahima Diédhiou, fait observer que cette ferme aurait pu devenir un centre de formation agricole, un pôle de production vivrière et "un moteur d'autosuffisance alimentaire".

"Elle aurait permis de réduire la dépendance aux légumes qui viennent de Dakar et qui sont souvent coûteux et peu accessibles. Elle aurait aussi permis aux jeunes de se projeter dans un avenir local, en cultivant leur terre plutôt que de risquer leur vie sur les routes de l'émigration clandestine", a insisté l'édile.

Les populations souhaitent que les travaux de cette ferme soient relancés avant la prochaine saison agricole, dans l'optique de retenir les jeunes dans leur terroir et de produire localement pour réduire la dépendance aux légumes importés de Dakar.