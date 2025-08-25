Afrique: CHAN - Face au Maroc, les Lions locaux feront face à un adversaire 'très sérieux' en demi-finale (coach)

Dakar — L'entraineur de l'équipe nationale locale de football, Souleymane Diallo, a déclaré que ses joueurs vont livrer mardi à Kampala en Ouganda, un match "hyper-important" pour la qualification en finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), face à l'équipe du Maroc, un adversaire "très sérieux".

"On va jouer un match hyper-important face à un adversaire très sérieux. En face, nous aurons une équipe sénégalaise très sérieuse à la hauteur d'un bon mach de demi-finale du CHAN", a dit M. Diallo.

L'équipe nationale de football du Sénégal va tenter de se qualifier pour la finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) et continuer à nourrir le rêve de conserver son titre gagné lors de la précédente édition de cette compétition africaine.

Les Lions locaux, victorieux samedi à Kampala, en quart de finale, contre l'Ouganda (1-0) vont ainsi se frotter aux Lions de l'Atlas qui ont éliminé la veille la Tanzanie sur le même score.

L'Ouganda et la Tanzanie sont avec le Kenya, les pays organisateurs de la compétition.

La demi-finale Sénégal-Maroc se présente comme une opposition de style, les Lions locaux ayant fini de démontrer leur solidité défensive avec un seul but encaissé depuis le début du tournoi.

Selon Souleymane Diallo, ces deux données de performances vont servir à préparer le match avec la plus grande sérénité. " C'est une jeune génération qui est prête à écrire son histoire. C'est une équipe jeune. Si on prend la moyenne d'âge, nous sommes probablement l'équipe la plus jeune de la compétition. Nous allons surfer sur cette donnée pour aborder cette demi-finale", a-t-il souligné.

Le sélectionneur des Lions locaux a indiqué qu'il connait très bien son adversaire pour l'avoir gagné en petites catégories, notamment en U17. " C'est une équipe, qui a une identité de jeu valable dans toutes les catégories. Ça témoigne le travail que le coach marocain est en train de faire même si ce fait ne va pas cacher le travail qui se fait au Sénégal avec la Direction technique nationale", a ajouté Souleymane Diallo.