Sénégal: Ziguinchor - Un père de famille meurt avec son fils en s'immolant par le feu (source sécuritaire)

Ziguinchor — Un père de famille âgé d'environ 50 ans est décédé avec son fils, dimanche soir, en s'immolant par le feu, a-t-on appris, lundi d'une source sécuritaire.

La victime est originaire de Kantène, un village situé à deux kilomètres de la ville de Ziguinchor, dans la commune de Niaguis.

"Le père de famille s'est immolé par le feu avec ses deux enfants dans une des chambres de la maison familiale. Le père de famille a succombé sur place à ses blessures peu après ce drame", a expliqué la même source.

"Les deux enfants, une fille âgée de 13 ans et un petit garçon, présentaient d'importantes brûlures sur l'ensemble de leur corps", a-t-elle ajouté.

Ils ont été transportés au centre hospitalier de Ziguinchor par les sapeurs-pompiers avant que le garçon ne succombe à son tour à ses blessures "vers minuit".

Les corps ont été transférés à la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor, selon une source hospitalière.