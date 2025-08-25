Sénégal: Kaffrine - Les urgences du centre Saliou Ndao ont reçu 'plus de mille patients' depuis le 10 avril (médecin-chef de district)

Kaffrine — L'unité d'accueil des urgences du centre de santé Saliou Ndao de Kaffrine (centre) a reçu "plus de mille patients" depuis sa mise en service le 10 avril dernier, a appris l'APS du docteur Christophe Koidi Kanfome, médecin-chef de ce district sanitaire.

"Entre le 10 avril, jour de l'inauguration de l'unité d'accueil des urgences du centre de santé et aujourd'hui, nous avons reçu plus de mille patients qui sont venus se faire soigner", a-t-il indiqué dans un entretien avec l'APS, précisant qu'il s'agit de malades placés en observation en moins de 24 heures.

"Avant l'installation de cette unité d'accueil des urgences, nous faisions beaucoup de références au niveau de l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, mais actuellement, nous avons constaté que les références ont diminué au moins", s'est-il félicité.

Il a signalé que l'unité d'accueil des urgences du centre de santé Saliou Ndao dispose d'une centrale d'oxygène, de lits d'hospitalisation et d'un médecin généraliste.

Elle a été inaugurée le 10 avril dernier par la préfète du département de Kaffrine, Aïssatou Ndiaye Diallo.