Afrique: CHAN - Les Lions locaux défient le Maroc mardi pour de nouveau accéder à la finale

L'équipe nationale de football du Sénégal celle du Maroc, mardi à Kampala, en Ouganda, pour tenter de se qualifier pour la finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) et continuer à nourrir le rêve de conserver le titre gagné lors de la précédente édition.

Les Lions locaux, victorieux en demi-finale de l'Uganda (1-0) samedi à Kampala, vont ainsi se frotter aux Lions de l'Atlas qui ont éliminé la veille la Tanzanie sur le même score.

L'Ouganda et la Tanzanie sont avec le Kenya, les pays organisateurs de la compétition.

La demi-finale Sénégal-Maroc se présente comme une opposition de style, l'équipe sénégalaise ayant fini de démontrer sa solidité défensive avec un seul but encaissé depuis le début du tournoi.

De leur côté, les Lions de l'Atlas ont depuis le début du tournoi été prolifiques en buts.