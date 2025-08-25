Afrique: CHAN - Les Lions locaux défient le Maroc mardi pour de nouveau accéder à la finale

25 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'équipe nationale de football du Sénégal celle du Maroc, mardi à Kampala, en Ouganda, pour tenter de se qualifier pour la finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) et continuer à nourrir le rêve de conserver le titre gagné lors de la précédente édition.

Les Lions locaux, victorieux en demi-finale de l'Uganda (1-0) samedi à Kampala, vont ainsi se frotter aux Lions de l'Atlas qui ont éliminé la veille la Tanzanie sur le même score.

L'Ouganda et la Tanzanie sont avec le Kenya, les pays organisateurs de la compétition.

La demi-finale Sénégal-Maroc se présente comme une opposition de style, l'équipe sénégalaise ayant fini de démontrer sa solidité défensive avec un seul but encaissé depuis le début du tournoi.

De leur côté, les Lions de l'Atlas ont depuis le début du tournoi été prolifiques en buts.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.