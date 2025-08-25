Sénégal: Cinquantenaire SONACOS - Le programme des festivités bientôt visible pour le public, annonce son DG

25 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) est en train de travailler sur un programme qui sera bientôt visible et accessible au public pour célébrer son cinquantenaire, a-t-on appris de son directeur général.

"Nous sommes en train de travailler sur un programme que nous rendrons visible et accessible bientôt. Donc, c'est l'occasion pour nous de revenir sur ces 50 ans, l'occasion de partager avec le public ce que nous sommes en train de faire, mais aussi ce que nous envisageons pour un avenir radieux pour la société", a déclaré El Hadj Ndane Diagne dans un entretien avec l'APS.

La SONACOS va fêter ses 50 ans cette année, et dans cette optique, un comité de pilotage et un comité préparatoire ont été mis en place sous l'égide du directeur général, du département en charge du capital humain de la société et d'autres collaborateurs pour organiser ces festivités.

"Nous avons une visibilité très claire de ce qui doit se faire. Nous avons d'énormes projets et heureusement aussi, pour ces projets, il y a de bons partenaires qui sont prêts à nous accompagner, que ce soit des entités de l'Etat ou d'entités privées qui sont vraiment très engagées à vouloir nous accompagner dans ces projets là", a expliqué El Hadj Ndane Diagne.

Il assure qu'à terme, "ce sera tout bénéfique pour la société et tout le Sénégal".

"Aujourd'hui, je pense que je peux dire que ma plus grande force, ce sont les collaborateurs, les travailleurs, qu'ils soient des permanents, ou des saisonniers [...]", a-t-il conclu.

