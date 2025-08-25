Afrique: Chan 2024 - La bataille des Lions en demi-finale

Les Lions de l'Atlas du Maroc et ceux de la Teranga du Sénégal vont s'affronter ce mardi à Kampala en Ouganda en demi-finale du Championnat d'Afrique des nations (Chan). L'autre affiche qui se jouera plus tôt mettra aux prises Madagascar au Soudan à Dar es Salam.

Maroc - Sénégal est un duel des deux anciens vainqueurs de la compétition pour une place en finale. Le Sénégal est le tenant du titre et le Maroc a remporté les deux éditions d'avant (2018- 2020). Les deux sélections ont terminé deuxième de leur groupe et ont eu le privilège d'éliminer les pays organisateurs. Le Maroc a éliminé la Tanzanie et le Sénégal s'est imposé devant l'Ouganda sur les scores identiques (1-0).

Oussama Lemlioui a marqué le but de la victoire du Maroc contre la Tanzanie. Il est le meilleur buteur de la compétition avec quatre réalisations. Oumar Ba, quant à lui, a propulsé le Sénégal en demi-finale contre l'Ouganda. Si le Maroc a le meilleur buteur, le Sénégal par contre a la meilleure défense de la compétition avec un but encaissé, celui concédé contre le Congo, lors de la deuxième journée. C'est du solide derrière mais pas en attaque (3 buts en quatre matches) contrairement au Maroc (9 buts marqués pour 3 encaissés).

Le premier quart de finale opposera Madagascar au Soudan, deux sélections ayant démontré leur potentiel. Madagascar a éliminé le Kenya aux tirs au but (4-3) après un score de parité 1-1 et le Soudan a fait autant face à l'Algérie (4-2 aux tirs au but) . C'est pour la troisième fois que le Soudan atteigne le dernier carré. En 2011, le Soudan avait déjà battu l'Algérie 1-0 en match comptant pour la troisième place. Madagascar réédite la performance à la dernière édition. Quoi qu'il arrive, l'affiche de la finale de cette 8e édition sera inédite.