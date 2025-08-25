Congo-Brazzaville: Vie des clubs - Le message conciliant de Rémy Ayayos Ikounga à la famille de l'AC Léopards de Dolisie

Rémy Ayayos Ikounga, le président d'honneur d'Athlétic club Léopards, a fait une communication, le 24 août, à Dolisie dans laquelle il demande à la grande famille des Fauves du Niari, notamment les sages, d'accompagner Eric Mouanda, le nouveau président général du club dans l'exercice de ses fonctions. Le championnat national, mais surtout le premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions, arrive à grands pas.

« L'union fait la force ». Et la famille des Léopards, l'ayant compris, était composée lors de cette rencontre par le bureau exécutif du club, les sages et autres. Cette rassurante communication fait sortir le club dans la zone de turbulence dans laquelle il se trouvait ces derniers jours.

Rémy Ayayos Ikounga a donc fait fi de tout ce qui s'est passé, notamment l'organisation de l'assemblée générale élective du club en acceptant volontiers les excuses demandées par les sages impliqués dans l'organisation de l'assemblée générale élective sans le consentement du président d'honneur.

Pour montrer sa bonne foi, Rémy Ayayos Ikounga a, par ailleurs, exhorté Eric Mouanda au travail tout en assurant à ce dernier qu'il bénéficiera à la fois de sa bénédiction et surtout de son soutien mais aussi de son expérience. Dans sa communication, le désormais président d'honneur de l'AC Léopards a fait la genèse de son arrivée au club, montrant l'importance de la détermination avec laquelle il a affronté l'Afrique en gagnant la Coupe africaine de la Confédération en 2012.

L'AC Léopards est engagé pour le compte de la nouvelle saison en Ligue des champions et affrontera au premier tour préliminaire Black bulls de Mozambique. Le match aller se jouera à Brazzaville le 21 septembre et le retour le 28 septembre à Maputo. La qualification au tour suivant est un défi à relever pour les Fauves du Niari après l'échec de la dernière saison de la même étape. Le soutien de Rémy Ayayos Ikounga est très précieux.