Tunisie: Tragique collision sur la route nationale 17 - Trois morts et six blessés

Un accident de la route meurtrier s'est produit aujourd'hui sur la route nationale n°17 reliant Jendouba à Tabarka, via Fernana et Aïn Draham, au niveau de la localité de Dar El Hamra. Le bilan provisoire fait état de trois décès et de six blessés à la suite d'une violente collision entre un taxi collectif « louage » et une voiture familiale.

Selon des témoins, l'accident serait dû à un dépassement dangereux de la part des deux véhicules, provoquant un choc frontal. Le conducteur de la voiture familiale et une passagère du taxi sont décédés sur place. Un autre passager a succombé à ses blessures lors de son transfert vers l'hôpital régional de Jendouba, malgré l'intervention de la protection civile et des services de secours.

Les six autres passagers du taxi ont été transportés à l'hôpital avec des blessures de gravité variable. Les équipes médicales procèdent actuellement à leur prise en charge et à leur traitement.