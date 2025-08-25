Tunisie: L'Institut Pasteur de Tunis s'allie au géant japonais J-Cube pour innover en médecine

25 Août 2025
La Presse (Tunis)

L'Institut Pasteur de Tunis a conclu un accord de partenariat avec le laboratoire japonais J-Cube, spécialisé dans les biotechnologies, en marge de la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9).

Selon un communiqué de l'Institut, cette convention a été signée lors d'une session de haut niveau consacrée au renforcement de la coopération scientifique et technologique entre l'Afrique et le Japon.

L'Institut Pasteur a souligné que cet accord reflète une nouvelle dynamique dans la coopération entre la Tunisie et le Japon et qu'il devrait ouvrir des perspectives prometteuses pour développer la recherche et l'innovation médicale dans les deux pays.

La signature a été supervisée par la directrice générale de l'Institut Pasteur de Tunis, Samira Mnif, en présence de l'ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, du représentant du laboratoire japonais Tetsuro Yano, et du directeur général de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur, Jalel Tbib.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.