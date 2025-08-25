Tunisie: L'Institut Pasteur de Tunis s'allie au géant japonais J-Cube pour innover en médecine

L'Institut Pasteur de Tunis a conclu un accord de partenariat avec le laboratoire japonais J-Cube, spécialisé dans les biotechnologies, en marge de la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9).

Selon un communiqué de l'Institut, cette convention a été signée lors d'une session de haut niveau consacrée au renforcement de la coopération scientifique et technologique entre l'Afrique et le Japon.

L'Institut Pasteur a souligné que cet accord reflète une nouvelle dynamique dans la coopération entre la Tunisie et le Japon et qu'il devrait ouvrir des perspectives prometteuses pour développer la recherche et l'innovation médicale dans les deux pays.

La signature a été supervisée par la directrice générale de l'Institut Pasteur de Tunis, Samira Mnif, en présence de l'ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, du représentant du laboratoire japonais Tetsuro Yano, et du directeur général de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur, Jalel Tbib.