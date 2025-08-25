Tunisie: Concours tunisien des produits alimentaires du terroir - La cinquième édition prévue pour le mois de décembre prochain

25 Août 2025
La Presse (Tunis)

L'Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) a annoncé que la cinquième édition du Concours tunisien des produits alimentaires du terroir aura lieu en décembre prochain, à la Cité des Sciences.

Cette compétition, organisée en partenariat avec le programme d'accès aux marchés extérieurs pour les produits alimentaires locaux tunisiens financé par la Suisse, a pour but de valoriser les produits agricoles tunisiens et de soutenir l'exportation des produits locaux.

Ces produits se distinguent par un processus de production de haute qualité.

L'APIA a également annoncé que les inscriptions pour le concours seront ouvertes du 1er au 30 septembre 2025. Les candidats peuvent consulter les conditions de participation, les critères de sélection et les analyses requises pour certaines catégories de produits sur le site web de l'agence.

