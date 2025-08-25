Tunisie: La Banque Centrale prévoit une croissance de 5.1% de l'activité agricole

La Banque Centrale de Tunisie a prévu une croissance de 5,1 % de l'activité agricole pour cette année, stimulée par une saison prometteuse grâce à l'amélioration des conditions climatiques. Cette prévision fait suite à une forte contraction de 16,3 % observée en 2023.

Selon le rapport annuel de la Banque pour l'année 2024, publié au milieu de cette semaine, la récolte de céréales devrait augmenter de 58 %, pour atteindre environ 1,82 million de tonnes, contre 1,15 million de tonnes la saison précédente.

De plus, la production d'huile d'olive est censée augmenter, pour atteindre 330 000 tonnes, contre 220 000 tonnes lors de la saison précédente.

Reprise dans l'industrie et les services

En ce qui concerne les autres secteurs, la Banque Centrale s'attend à ce que l'activité industrielle se rétablisse, avec une croissance de 3,3 %. Cette reprise est notamment soutenue par la solidité des industries manufacturières orientées vers l'exportation et la robustesse de l'activité minière, grâce à l'augmentation attendue de la production de phosphate brut et aux nouveaux investissements dans le secteur.

Quant au secteur des services, il devrait connaître une progression de 2,8 %, principalement grâce à la bonne performance du secteur du tourisme. Le nombre de visiteurs devrait atteindre 11 millions de touristes durant la saison actuelle, contre 10,3 millions en 2023.

La Banque Centrale estime que cette dynamique dans les principaux moteurs de l'économie nationale devrait renforcer l'activité économique et contribuer à la réalisation d'un taux de croissance prévu de l'ordre de 3,2 % pour l'ensemble de l'année 2025.