Tunisie: El Kantaoui Film Festival - Lancement de la première compétition nationale AI Film

Le comité directeur des Journées Cinématographiques d'El Kantaoui (JCK) « El Kantaoui Film Festival » a annoncé, le lancement, pour la première fois, d'une compétition nationale dédiée au film d'Intelligence artificielle « AI Film » dans le cadre de sa troisième édition, prévue du 25 au 28 décembre 2025. Le dernier délai de dépôt des candidatures est fixé au 20 novembre 2025.

Le film candidat à la compétition nationale doit être entièrement produit avec les techniques de l'intelligence artificielle et ne pas dépasser cinq minutes. Le dossier de candidature doit comporter un AI Script mentionnant la plateforme ou le support technologique utilisé pour sa production, avec une qualité minimale exigée de 720p, un générique complet, une présentation des équipes de travail ainsi que les outils techniques utilisés, conformément aux droits de propriété littéraire et artistique. Les candidats doivent également fournir un CV de l'auteur ainsi qu'une présentation de l'organisme producteur (maison des jeunes, club, association, etc.). Les films doivent comporter des sous-titres en anglais, en français, ou en arabe si le film est réalisé dans une autre langue ou dans un dialecte local, tel que l'amazigh ou autre. Le dossier de candidature doit enfin comprendre un formulaire dûment rempli ainsi qu'une affiche du film.

Par ailleurs, le comité directeur du festival a annoncé l'ouverture de l'appel à candidatures pour les compétitions de courts-métrages de fiction et de documentaire, également jusqu'au 20 novembre 2025.

Les films doivent être des productions d'amateurs (sans partenariat avec des sociétés de production professionnelles). La durée ne doit pas dépasser dix minutes pour la fiction et quinze minutes pour le documentaire. La qualité minimale exigée est de 720p, et les films doivent avoir été réalisés en 2024 ou 2025. Chaque oeuvre doit comporter un générique complet, mentionnant les équipes de travail ainsi que les outils techniques utilisés. Le candidat doit également fournir un CV de l'auteur ainsi qu'une présentation de l'organisme producteur (maison des jeunes, club, association, etc.). Les films doivent comporter des sous-titres en anglais ou en français (ou en arabe au cas ou le film est dans une autre langue ou un dialecte local, comme l'amazigh ou autre). Le formulaire dûment rempli ainsi que l'affiche du film doivent figurer dans le dossier de candidature.

Les candidatures doivent être envoyées exclusivement par courrier électronique, accompagnées du lien du film, à l'adresse suivante : SousseCulturelle@gmail.com

Organisé par la maison de la culture Ali Douagi sous l'égide de la délégation régionale des affaires culturelles de Sousse, le festival a connu deux éditions en 2021 et 2023. Consacré aux films d'amateurs au format court, il propose une programmation variée comprenant projections, workshops, masterclasses, compétitions et expositions, visant à réunir les passionnés du septième art dans une expérience artistique favorisant l'échange et le partage.