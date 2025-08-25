Algérie: Décès de Khaled Louma - Le ministre de la Communication présente ses condoléances

ALGER — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane a présenté, lundi, ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille et à l'ensemble des collègues de l'animateur radio et artiste Khaled Louma, décédé dimanche.

"Suite au décès de Khaled Louma, animateur retraité de la Chaine III de la Radio nationale, le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt, à l'ensemble de ses collègues de la corporation médiatique, ainsi qu'à ses admirateurs dans le paysage culturel et artistique, priant Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, de l'accueillir dans Son vaste paradis et de prêter à ses proches patience et réconfort", lit-on dans le message de condoléances.

Le défunt avait acquis une notoriété dans l'animation de programmes culturels radiophoniques, grâce auxquels il avait conquis le coeur de ses admirateurs, laissant une empreinte honorable auprès de ses auditeurs et de tous ceux qui l'avaient connu.