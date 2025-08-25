Sénégal: Kolia Saraya - Un homme se noie dans le fleuve Falémé

Un homme s'est noyé ce weekend dans le fleuve Falémé, au niveau du village de Kolia, situé dans le département de Saraya.

Âgé d'une cinquante d'années et ressortissant étranger, un homme a été emporté par les eaux du fleuve Falémé samedi dernier aux environs de 8h00. La tragédie est survenue au village de Kolia (commune de Bembou) qui borde le fleuve Falémé en aval de Moussala.

D'après certains témoignages recueillis sur place, la victime ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Il s'est ainsi noyé dans sa tentative de traverser le fleuve Falémé à pied, d'après certains piroguiers présents sur les lieux au moment du drame et desquels il n'avait sollicité aucune aide pour la traversée. C'est ainsi qu'il a été emporté par le courant, malgré l'intervention spontanée des piroguiers qui ont tenté de le secourir en le recherchant dans les profondeurs du fleuve.

Les recherches se poursuivent, alors que l'homme reste encore introuvable.