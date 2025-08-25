Egypte: Le ministre des Affaires étrangères reçoit le Premier ministre palestinien

Le ministre des Affaires étrangères (AE) et de l'Immigration, Badr Abdelatty, a souligné, lors de sa rencontre avec le Premier ministre palestinien Mohammed Moustafa, à El Alamein, le besoin pressant de continuer à mobiliser le soutien international pour la mise en oeuvre du plan arabe de reconstruction de Gaza et de ses exigences en matière de relèvement rapide, de reconstruction des infrastructures et de rétablissement de tous les moyens de subsistance, en vue de la reconstruction et du développement de la bande de Gaza

Le porte-parole du ministère des AE, Tamim Khallaf, a déclaré que M. Abdelatty a présenté, à cet égard, les préparatifs en cours pour la tenue de la conférence du Caire sur la relance rapide et la reconstruction après la conclusion d'un cessez-le-feu, et que les deux parties avaient discuté des préparatifs détaillés de la conférence.

M. Abdelatty a affirmé le souci de l'Égypte de soutenir le peuple palestinien dans l'obtention de ses droits légitimes et la création de son État indépendant, passant en revue à cet égard les derniers développements de la médiation égyptienne et les efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu.

Le Chef de la diplomatie égyptienne a affirmé la position de l'Égypte, qui refuse le déplacement du peuple palestinien de ses terres, exprimant le rejet catégorique de l'Égypte à l'égard de la politique d'affamer et de blocus menée par Israël dans la bande de Gaza. Il a également souligné la condamnation par l'Égypte des politiques de colonisation, des agressions et des violations systématiques commises par Israël dans les territoires palestiniens occupés.

M. Abdelatty a affirmé sa volonté de soutenir les capacités de l'Autorité palestinienne afin de lui permettre de jouer son rôle dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, et a souligné l'importance de travailler à la mise en place d'une commission chargée d'administrer temporairement Gaza en vue du retour complet de l'Autorité palestinienne dans la bande de Gaza, a ajouté M. Khallaf.