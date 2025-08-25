Algérie: Inscription de la vieille ville de Miliana au Registre du patrimoine architectural et urbain de l'ALECSO

ALGER — La vieille ville de Miliana a été inscrite au Registre du patrimoine architectural et urbain de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), indique dimanche un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Lors de la 10e Réunion régionale de l'Observatoire du patrimoine architectural et urbain, tenue à Beyrouth (Liban) du 28 au 30 juillet dernier, l'Algérie a réalisé "un nouvel acquis dans la sauvegarde et la valorisation de son patrimoine culturel", avec l'inscription de la vieille ville de Miliana (Wilaya d'Aïn Defla) au Registre du patrimoine architectural et urbain de l'ALECSO, précise la même source.

Cette inscription, ajoute le communiqué, est "le fruit de la vision stratégique du ministère de la Culture et des Arts, axée sur la valorisation et la promotion du patrimoine national à l'échelle mondiale et le renforcement de la place de l'Algérie dans les instances et organisations régionales et internationales".

"Dès sa notification de l'ouverture des candidatures par l'ALECSO pour la période du 25 janvier au 15 avril 2025, le département ministériel s'est empressé de préparer cinq (5) dossiers exhaustifs représentant différentes régions du pays, qui ont été déposés le 10 avril 2025, un délai record reflétant le dynamisme du secteur", souligne la même source, ajoutant que grâce à ces efforts, "le dossier de la vieille ville de Miliana, classée secteur sauvegardé au niveau national en 2023, a été retenu, en attendant l'approbation des autres dossiers lors de prochaines sessions".

Cette reconnaissance "revêt une dimension particulière, car intervenant dans le cadre du premier appel à candidature lancé par l'Observatoire du patrimoine architectural et urbain depuis son activation", estime le ministère, saluant les efforts des experts algériens mis à contribution.

Cette réalisation reflète aussi la politique du ministère axée sur le travail assidu et la synergie institutionnelle, ajoute le communiqué, rappelant que l'Algérie a contribué à la création de l'Observatoire.

Ce nouvel acquis "vient s'ajouter à toutes les inscriptions au patrimoine mondial déjà réalisées par le ministère depuis le début de l'année (patrimoine culturel, patrimoine naturel ou éléments du patrimoine immatériel)", preuve s'il en est que "la valorisation du patrimoine culturel national n'est pas une initiative conjoncturelle, mais bel et bien un choix stratégique par lequel le ministère de la Culture et des Arts s'attache à préserver l'identité civilisationnelle de l'Algérie et à mettre en valeur ses apports au façonnement du paysage culturel arabe, régional et mondial, consolidant ainsi sa place d'acteur clé dans la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel", conclut le communiqué.