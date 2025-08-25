Algérie: Bouira - L'Observatoire national de la société civile organise une rencontre interactive avec les associations

BOUIRA — L'Observatoire national de la société civile (ONSC) a organisé, dimanche à Bouira, une rencontre interactive avec les associations, mettant en avant la nécessité d'une mobilisation collective pour lutter contre les différents fléaux sociaux, notamment la drogue.

A cette occasion, la présidente de l'ONSC, Mme Ibtissem Hamlaoui, a souligné "l'impératif de conjuguer les efforts de la société civile, qui compte 140.000 associations à travers le pays, pour faire face au fléau de la drogue".

Elle a rappelé que l'Observatoire constitue "l'un des piliers de la stratégie mise en place par l'Etat pour lutter contre la drogue", précisant qu'il accorde "une attention particulière au volet formation dont bénéficient les associations dans les différentes wilayas".

Mme Hamlaoui a annoncé l'organisation, à partir du mois de septembre prochain, d'assises nationales au profit des comités de quartier, de village et des associations de parents d'élèves. Des sessions de formation seront également destinées aux associations dédiées à la culture et à la prise en charge des personnes à besoins spécifiques.

Ces formations porteront sur la culture du signalement, l'accompagnement des personnes toxicomanes et le soutien aux jeunes après une période d'addiction, a-t-elle ajouté.

Elle a, par ailleurs, invité l'ensemble des acteurs de la société civile à s'inscrire sur la plateforme numérique de l'Observatoire afin de mentionner leurs préoccupations et de soumettre leurs propositions.

La présidente de l'ONSC a aussi fait savoir que des délégués de wilaya seront désignés auprès de l'Observatoire à compter du mois de décembre prochain, dans le but de "faciliter la relation entre la société civile et les autorités locales, dans le cadre de la démocratie participative consacrée par la Constitution de 2020".

Cette rencontre, à laquelle a pris part le wali de Bouira, Abdelkrim Laâmouri, a donné lieu à un débat ouvert avec les représentants de la société civile qui ont pu exprimer leurs préoccupations et soumettre des propositions en vue de promouvoir l'action associative dans la wilaya.