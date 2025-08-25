Algérie: Oran - Saisie de plus d'un quintal de cocaïne

24 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Service régional de lutte contre le crime organisé à Oran a procédé, la semaine dernière, à la saisie de plus d'un quintal de drogue dure (cocaïne) et au démantèlement d'un réseau criminel à ramification internationale activant à partir du Maroc, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Dans le cadre des efforts consentis par les unités opérationnelles de la Sûreté nationale pour la lutte contre le crime organisé, le Service régional de lutte contre le crime organisé à Oran, a procédé, la semaine dernière, au démantèlement d'un réseau criminel organisé à ramification internationale activant à partir du Maroc jusqu'à l'Algérie, avec la saisie de 115,572 kg de cocaïne et à l'arrestation de cinq (5) individus", précise le communiqué.

"Cette opération qualitative a été menée grâce à une étroite coordination avec les services de la police judiciaire des wilayas de Mascara et de Sidi Bel Abbès, et aux investigations approfondies diligentées par les enquêteurs dudit service, ayant permis de dévoiler une tentative d'acheminer une importante quantité de drogues dures, par un réseau criminel organisé, vers les wilayas du Nord", ajoute la même source.

Ainsi, "les membres du réseau ont été identifiés et le camion utilisé dans ce plan criminel a été intercepté au sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès, avec la saisie de ladite cargaison de drogues qui était soigneusement dissimulées dans une cachette secrète spécialement conçue à cet effet".

L'opération menée sous la supervision du parquet territorialement compétent a abouti à "l'arrestation de cinq (5) personnes relevant de ce réseau criminel organisé et à la récupération du camion utilisé dans cet acte criminel", souligne le communiqué.

Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le pôle pénal spécialisé d'Oran, conclut la même source.

