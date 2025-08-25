Algérie: Sétif - La Gendarmerie nationale lance une campagne de sensibilisation à la sécurité routière au profit des conducteurs de bus

SETIF — Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif a lancé dimanche au niveau de la gare routière à la sortie Ouest de la capitale des hauts plateaux une campagne de sensibilisation des conducteurs de bus au respect des règles de la sécurité routière.

Le sergent-chef Soltani Moundher a indiqué à l'occasion que cette campagne vise à prévenir les accidents de la circulation, notamment des véhicules de transport public des voyageurs desservant les longs trajets et coïncide avec le plan de circulation mis en place par le commandement de la gendarmerie nationale pour la sécurisation de la saison estivale.

La campagne se poursuivra au 31 août et portera sur la sensibilisation des conducteurs aux risques fatals liés aux accidents impliquant les moyens de transport public de voyageurs de sorte à diffuser la culture de la circulation et renforcer leur sens de responsabilité, a ajouté la même source.

Des dépliants ont été distribués à l'occasion parallèlement à la présentation de conseils sur l'importance du respect des règles de conduite saine pour réduire les accidents de la circulation et préserver la sécurité des citoyens.

La campagne sera poursuivie avec la participation des divers acteurs dont la direction du transport et les services de sûreté nationale et de la protection civile au niveau des gares routières de transport des voyageurs des communes d'El Eulma et d'Ain Oulmène ainsi qu'au niveau de l'autoroute Est-ouest pour toucher le plus grand nombre de conducteurs, selon la même source.