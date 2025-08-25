Afrique: Qualifications africaines du Mondial-2026 - La vente des billets du match Maroc-Niger lancée le 26 août

Rabat - La vente des billets du match qui opposera l’équipe nationale marocaine à celle du Niger, le 5 septembre prochain au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, sera lancée à partir du mardi 26 août à 08h00, a annoncé le comité d’organisation de cette rencontre comptant pour les qualifications du Mondial 2026 de football.

Dans un souci de modernisation et de sécurisation de l’expérience des supporters, le comité d’organisation informe que les billets sont disponibles exclusivement via la plateforme électronique : www.webook.com ou via l’application officielle Webook, indique un communiqué publié sur le site électronique de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Les prix des billets ont été fixés à 100 DH pour la catégorie 3, à 200 DH pour la 2è catégorie et à 300 dh pour la 1ère catégorie. S'agissant du salon d’hospitalité, son prix s'élève à 1.000 DH, alors que le billet de la tribune d'honneur (VIP) est de l'ordre de 1.500 DH. Le billet de la tribune d'honneur supérieure (VVIP) s'élève à 2.000 MAD, tandis que les billets des loges privées (Skybox) seront vendus à 20.000 MAD.

Afin de faciliter l’accès aux billets et d’assurer une expérience fluide pour le public, le comité d’organisation annonce l’ouverture de points de retrait physiques, dont les emplacements seront communiqués ultérieurement, pour les catégories suivantes :salon d’hospitalité, tribune d’honneur (VIP), tribune d’honneur supérieure (VVIP) et loges privées (Skybox). Pour les autres catégories (1re, 2e et 3e), les billets seront directement envoyés aux acheteurs via l’application officielle Webook, et permettront l’accès au stade.

Le comité d’organisation appelle l’ensemble du public à respecter scrupuleusement les consignes d’organisation, notamment les numéros de sièges indiqués sur chaque billet, poursuit la même source, notant que tout manquement à ces règles pourra entraîner des poursuites conformément à la législation en vigueur.

Le comité souligne que ces mesures visent à garantir un accès fluide au stade et à assurer un déroulement optimal de cet événement sportif majeur, dans le cadre des préparatifs du Royaume du Maroc pour accueillir de grandes compétitions sportives aux niveaux continental et international, conclut le document.