Sénégal: Abass Fall élu nouveau maire de Dakar

L’actuel ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall, a été élu maire de Dakar ce lundi 25 août 2025, avec 49 voix.

L’élection du nouveau maire de la ville de Dakar s’est tenue ce lundi 25 août 2025 en fin de matinée sous la supervision du préfet. Voté par les conseillers municipaux, le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall a été élu avec 49 voix, devant Ngoné Mbengue, mairesse par intérim, ainsi que les deux autres candidats Daouda Gueye et Mouhamed Sèye.

Après avoir enfilé son écharpe de maire, Abass Fall a remercié les conseillers municipaux qui l’ont élu avant d’affirmer : « Je serai le maire de tous les Dakarois et toutes les Dakaroises. Et la ville de Dakar ne sera plus politisée».

Cette élection s’est déroulée alors que les avocats de l’ancien maire Barthélémy Dias espéraient faire interrompre le processus. Il y a quelques jours, ces derniers avaient déposé un recours auprès de la Cour suprême. Mais la Cour a rejeté le recours ce lundi.

Pour rappel, Barthélémy Dias avait été démis de ses fonctions de maire en décembre 2024 à la suite d’une affaire politico-judiciaire. En effet, il avait été condamné pour homicide involontaire dans une affaire remontant à 2011. Désormais, la capitale du Sénégal sera gérée par Abass Fall.

Des félicitations du chef de l’État

Le président de la République Bassirou Diomaye Fall a félicité le ministre Abass Fall pour son élection. « Je félicite chaleureusement M. Abass Fall, ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions, pour son élection à la tête de la Ville de Dakar. Puisse cette responsabilité élevée être placée sous le signe du service public, du dialogue et d’une action résolue au service des Dakaroises et des Dakarois », a-t-il publié sur son réseau social Facebook.