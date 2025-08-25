Congo-Brazzaville: Sport et créativité - Plaidoyer en faveur de la réforme éducative au pays

La fondatrice du Club de vacances, Mildred Moukenga, milite pour l'intégration d'activités sportives et créatives dans les programmes scolaires au Congo. Son combat pour une éducation enrichissante vise à favoriser l'épanouissement et la professionnalisation des jeunes talents.

Figure engagée pour la jeunesse congolaise, Mildred Moukenga appelle à une réforme urgente du système éducatif pour des activités sportives et créatives. Célébrant cette année le cinquième anniversaire d'existence du Club de vacances, elle met en lumière les lacunes de l'éducation physique actuelle, jugée trop générale et peu structurant pour le développement des jeunes. « Nos enfants manquent d'opportunités concrètes pour envisager une carrière dans le sport ou les arts », déplore-t-elle, soulignant que même les clubs ne garantissent pas un encadrement régulier.

Son club, qui allie sports, culture et éducation, a engrangé une expérience précieuse lui permettant de mieux comprendre les aspirations de la jeunesse. Mildred Moukenga propose d'intégrer des disciplines variées (athlétisme, basketball, danse, musique et théâtre) dès le plus jeune âge dans les écoles. Selon elle, cette réforme pourrait rapidement professionnaliser les jeunes talents, attirer des sponsors lors des compétitions nationales, et garantir des carrières dignes pour les athlètes et artistes.

Elle insiste également sur le rôle du sport et de la créativité en tant que leviers de cohésion sociale et de santé publique. « Préparés adéquatement, nos talents pourront s'illustrer sur la scène mondiale et représenter le Congo avec fierté », conclut-elle. Par ce plaidoyer, Mildred Moukenga rappelle que l'éducation doit transcender le simple cadre académique pour former des citoyens épanouis, créatifs et capables de transformer leurs passions en carrières.