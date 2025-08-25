Congo-Brazzaville: YouthConnekt Congo - Le comité de pilotage tient sa session mandataire

La réunion du comité de pilotage du Projet d'appui à l'intégration de la jeunesse au développement national « YouthConnekt Congo », tenue le 22 août à Brazzaville, a permis aux parties prenantes de faire non seulement le point sur les résultats atteints, mais également de planifier les actions prioritaires à mener au cours des quatre prochains mois.

Plateforme dédiée à l'innovation, à l'entrepreneuriat et au leadership des jeunes, « YouthConnekt Congo » est un programme panafricain, développé actuellement dans plus de 33 Etats membres à travers le continent, ainsi qu'en Amérique latine. Il offre, en effet, des solutions holistiques aux défis auxquels sont confrontés les jeunes. Au Congo, les axes stratégiques de ce programme, lancé en juin 2022, se retrouvent dans le projet gouvernemental « Projeunes », construit comme un espace de convergence entre les aspirations des jeunes, les politiques publiques et les efforts des agences du système des Nations unies en République du Congo.

La représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement au Congo (Pnud), Adama Dian Barry, a rappelé que les actions menées dans le cadre de ce projet sont significatives et illustrent la pertinence des choix stratégiques opérés depuis son lancement. Ces actions témoignent, a-t-elle déclaré, de manière concrète de l'impact réel et positif qu'a eu le projet sur les bénéficiaires directs, et traduisent l'efficacité de l'approche collaborative, la cohérence des interventions menées sur le terrain, ainsi que la capacité de la jeunesse à se saisir des opportunités lorsqu'elles sont mises à sa disposition.

Au titre des réalisations les plus emblématiques du projet, la représentante du Pnud a cité, entre autres, l'élaboration, la validation et la remise du document de politique nationale de la jeunesse ; la formation de 1 200 jeunes filles en métiers du numérique ; le lancement de la plateforme de connexion U-Report qui a pu enregistrer plus de 36 000 jeunes et créer plus de 20 communautés ; la sensibilisation de plus de 5 000 adolescents et jeunes sur les questions de santé sexuelle et de la reproduction à travers l'application Hello ADO et le site Tictacados. Il y a aussi la mise en place de la plateforme numérique de pilotage du PND Projeunes « Priorité jeunesse » ; la mise en oeuvre conjointe avec le Patronat (Unoc et UniCongo) d'une stratégie nationale Stagi pragmatique d'insertion de 10 000 jeunes diplômés dont 5 000 jeunes filles, permettant d'encadrer en trois mois plus de 2400 jeunes et de placer plus de 115 d'entre eux en stage.

Consolider les acquis pour mieux répondre aux attentes de la jeunesse

« Les résultats élogieux de ce programme nous invitent à ne pas relâcher nos efforts. Bien au contraire, ils appellent à une intensification des actions déjà entreprises afin de consolider les acquis du projet et d'étendre leur impact à une plus grande échelle. Ainsi, la présente session devrait servir de cadre de réflexion pour la mise à l'échelle de ces initiatives afin de permettre aux jeunes de contribuer efficacement au développement socio-économique du pays », a souligné Adama Dian Barry.

Elle a, par ailleurs, invité les membres du comité de pilotage à mettre l'accent sur les aspects suivants la nécessité de prioriser les activités à fort impact, en réponse à la situation de la jeunesse congolaise ; ainsi que celle de positionner Youth Connekt comme plateforme qui centralisera les initiatives autour de la question de l'épanouissement de la jeunesse. Les participants devraient également mettre en place une dynamique de mobilisation des ressources nécessaires à la pleine exécution du projet, conformément à l'accord de financement signé entre les agences du système des Nations unies et le ministère en charge de la Jeunesse.

Le ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouelondelé, a rappelé que depuis le début de son exécution en 2022, ce projet a généré des résultats appréciables, qui témoignent de sa pertinence et de la qualité de la collaboration entre les parties prenantes. Selon lui, ces acquis doivent être consolidés et capitalisés, afin de mieux répondre aux attentes de la jeunesse, dont les besoins évoluent rapidement dans un contexte marqué par de profondes transformations économiques, sociales et technologiques.

« Il nous faut arrimer les actions du projet YouthConnekt Congo aux orientations de la politique nationale de la jeunesse 2025-2034, afin d'assurer la cohérence et la complémentarité des initiatives. Ce document constituera un cadre de référence pour l'ensemble des interventions en faveur de la jeunesse, au cours de la prochaine décennie. Les travaux du présent comité de pilotage doivent nous permettre de définir des orientations claires et opérationnelles, pour les prochains mois », a indiqué le ministre, réaffirmant l'engagement du gouvernement à assurer la bonne conduite de ce projet, en facilitant la pleine implication de toutes les parties prenantes.