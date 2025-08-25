Afrique: Dakar accueille un atelier régional sur la transformation agricole en Afrique

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) a débuté ce lundi 25 août à Dakar, au Sénégal, un atelier qui s’inscrit dans le cadre du CAADP XP4 (Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine ex-Pilier 4).

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) a débuté ce lundi 25 août à Dakar, au Sénégal, un atelier qui s'inscrit dans le cadre du CAADP XP4 (Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine ex-Pilier 4). C'est un projet continental regroupant plusieurs partenaires tel que le Forum For Agricultural Research in Africa (FARA) qui a coordonné cet atelier qui se tiendra jusqu'au 27 août 2025.

Cette rencontre a pour objectif d'appuyer les organisations régionales et sous-régionales africaines dans la recherche et l'innovation agricole.

Présent à la cérémonie, le Directeur de la Recherche et de l'Innovation du CORAF, Emmanuel Njukwe, a rappelé que le projet, financé par l'Union européenne depuis cinq ans, s'attache à développer et diffuser des technologies innovantes pour renforcer la résilience de l'agriculture face au changement climatique.

Selon lui, l'initiative a permis de tester avec succès plusieurs technologies climato-intelligentes, de mettre en place des plateformes régionales d'échanges et de renforcer les capacités d'acteurs variés (chercheurs, ONG, organisations de femmes et de jeunes, techniciens et décideurs) grâce à des formations ciblées.

Il a également souligné la mobilisation de financements complémentaires, notamment auprès de la Banque mondiale et de l'Union européenne, ayant contribué à soutenir de jeunes entrepreneurs.

Le CORAF intervient ainsi comme un partenaire principal en Afrique de l'Ouest et du Centre, avec la collaboration d'autres institutions comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Communauté Économique des États d'Afrique Centrale (CEEAC), a indiqué le Directeur de la Recherche et de l'Innovation du CORAF M. Emmanuel Njukwe. « Ce sont des institutions qui nous aident à renforcer différentes politiques pour promouvoir et harmoniser l'adoption de ces innovations », a-t-il souligné.

De son côté, le représentant du FARA, Benjamin Abugri, a salué l'appui des partenaires tels que l'African Forum for Agricultural Advisory Services (AFAAS), la Coordination of Agricultural Research and Development for Southern Africa (CCARDESA), l'Association for Strengthening Agricultural Research in Eastern and Central Africa (ASARECA) ainsi que l'Union Européenne à travers l'initiative CAADP XP4.

Il a insisté sur l'importance de cette rencontre dédiée à la collecte des résultats du projet dans des domaines clés à savoir le renforcement institutionnel, les innovations climatiques, l'autonomisation des femmes et des jeunes, et la gestion des connaissances.

Au niveau national, « chaque pays dispose d'un coordinateur chargé de la mise en œuvre », a indiqué M. Njukwe.

Pour le cas du Sénégal, la chercheure Dr Mame Farma Ndiaye, Chercheure à l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), point focal du projet CAADP XP4 au Sénégal, est revenue sur les activités menées dans le pays. Elle a mis en avant les formations destinées aux groupements de femmes sur la mobilisation des ressources, l'utilisation d'outils d'évaluation des technologies climatiques et la gestion des connaissances.

Elle a également rappelé l'importance des échanges d'expériences et d'adaptation des technologies aux contextes locaux, ainsi que la participation active du Sénégal à la plateforme de l'Alliance climato-intelligente, qui favorise la sélection des innovations les plus adaptées aux priorités nationales.

Pour le Dr Ndiaye, cet atelier de trois jours sera l'occasion de dresser un bilan global des acquis. Si certains résultats ont même dépassé les attentes initiales, elle estime toutefois que des efforts restent nécessaires pour consolider certains objectifs, justifiant ainsi une extension du projet et une mobilisation accrue de ressources afin de poursuivre la transformation agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre.