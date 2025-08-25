Ile Maurice: Amende de Rs 2 000 à Rs 10 000 pour l'eau de dalle déversée sur les routes ou trottoirs

À partir du 1er octobre, toute personne dont l'eau provenant de sa dalle se déverse sur la route ou sur le trottoir se verra infliger une fixed penalty notice, dont le montant variera entre Rs 2 000 et Rs 10 000. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Infrastructure nationale, Ajay Gunness, lors d'une conférence de presse ce jeudi 25 août.

«Nou pou vinn avek enn fix penalty pou bann dimounnn ki pran zot dilo dal ek zet lor sime ek dan trotwar. Aplikab apartir premie Oktob. Kot nou trouve enn dalo pe tonb lor sime, pou koumans aplik fixed penalty notice», a-t-il confié.

Parallèlement, le Land Drainage Master Plan, un rapport stratégique visant à renforcer la résilience du pays face aux inondations, a été rendu public ce lundi 25 août. Le rapport, en deux volumes, identifie les zones à risque : celles où la construction est possible et celles où elle ne l'est pas. Ces mesures s'inscrivent dans une démarche globale de protection de l'environnement et de prévention des risques liés aux inondations.